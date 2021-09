Poteva esser la gran giornata della Fidelis e del suo uomo forse più talentuoso e cioè Giovanni Di Noia ma l’ariete Sorrentino gela il “Degli Ulivi” all’ultimo respiro e permette alla Vibonese di tornare a casa con un punto importante da Andria. E’ la sintesi di una gara bruttina in cui poche sono state le emozioni.

I punti pesano moltissimo soprattutto dopo una partenza a rilento per entrambe le squadre per problemi diametralmente opposti. Due assenze per D’Agostino con Ciotti e Polidori squalificati ed un 4-3-3 in cui recupera Sorrentino, punta centrale nel tridente completato da Golfo e Spina. Per Gigi Panarelli, invece, dopo le fatiche di Coppa si torna agli undici titolari di domenica scorsa. 3-5-2 con Tulli-Bubas in avanti, Di Noia e Casoli a centrocampo assieme a Bolognese. Note liete per Di Piazza in panchina. Benvenga, dopo neanche un giro di lancette, lancia a destra in profondità Bubas bravo a rientrare sul sinistro ma il suo tiro è alto di poco. Fidelis guardinga e pallino del gioco nei piedi della Vibonese che però non riesce a costruire nulla anzi sono i biancazzurri poco oltre i dieci minuti di gioco a riprovarci con una bella combinazione tra Bubas e Tulli con quest’ultimo a calciare troppo debolmente per impensierire Marson. Il tiro di Femov è l’unico squillo Vibonese nel primo tempo. Poi tanto gioco a metà campo e squadre che sostanzialmente si annullano sino al 40’ quando ecco l’azione giusta biancazzurra da destra. Casoli dal fondo serve Di Noia che appena dentro l’area di rigore lascia partire un tiro perfetto che s’infila sotto l’incrocio dei pali della porta difesa da Marson. E’ 1 a 0 Fidelis ed è il secondo gol consecutivo, dopo quello di coppa, per il numero 10 biancazzurro. E’ anche la parola fine sulla prima frazione di gioco. Nessun cambio anche se Panarelli dopo otto minuti è costretto a cambiare Tulli per cui ci sono minuti di paura dopo uno scontro di gioco fortuito con Sabatino. Tutto ok per il numero 26 biancazzurro che viene sostituito da Gaeta. Poco o nulla nella prima mezz’ora di gioco con la Fidelis bravissima a chiudere tutti gli spazi alla Vibonese. Dal nulla ci prova Spina bravo a rientrare ed a liberarsi al tiro con la sfera che supera Dini ma non la traversa che respinge. Ancora molti cambi e pressione ospite che si allenta. Esordio per Di Piazza tra gli applausi del pubblico e quando sembra la gara incanalarsi verso il successo biancazzurro, allo scadere, arriva il cross giusto di Senesi che serve con i giri giusti Sorrentino bravo ad anticipare tutti ed a depositare la palla alle spalle di Dini. Il gol gela le speranze Fidelis di portare a casa il primo successo stagionale ma Gaeta prova a replicare subito con una bella azione sulla sinistra conclusa con il servizio per Bordin ma il suo tiro finisce alto.

E’ la parola fine sul match. Uno a uno il finale e piccoli progressi che tuttavia non si trasformano nei tre punti per la squadra di Panarelli attesa ora dalla trasferta domenica prossima sul campo del Campobasso.