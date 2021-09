Resilienza e ripresa. Il PNRR rappresenta, per tutto il paese, un motivo di speranza in ottica futura. Il rilancio, dopo i mesi devastanti della pandemia, è l’obiettivo comune. Anche gli Enti locali si preparano a cogliere la sfida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed il supporto delle istituzioni, anche attraverso il dialogo, diventa quanto mai essenziale. Per tale motivo la Senatrice del Partito Democratico Assuntela Messina, sottosegretario al Ministero dell’Innovazione Tecnologica e la transizione digitale, nonché pugliese di nascita, ha fatto visita al Comune di Andria partecipando ad un incontro sul tema all’interno della Sala Consiliare. Un presenza resa possibile grazie all’Assessore al Futuro Viviana Di Leo. La Senatrice Messina ne è sicura, PNRR è una sfida senza precedenti e i cittadini devono avvertire il Governo come loro alleato.

Andria è pronta a fare la sua parte. La sfida che ci viene lanciata, ha spiegato il Sindaco Giovanna Bruno, non deve spaventare nonostante la sua grande portata.

L’incontro su PNRR e Transizione Digitale, tenuto nella Sala Consiliare, è stato organizzato dal Partito Democratico di Andria. Il PD andriese, ha aggiunto Lorenzo Marchio Rossi, commissario cittadino sino al prossimo congresso, è pronto ad accompagnare la comunità che governa. Il servizio.