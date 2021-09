«”Orgoglio Pugliese”: festa per i protagonisti delle olimpiadi e paralimpiadi di Tokyo, voluta dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Onorata di aver accompagnato il nostro Francesco Fortunato, con il suo tecnico Antonio Lopetuso». Lo scritto in una nota il primo cittadino di Andria Giovanna Bruno.

«Lo sport è un volàno di positività, di socialità e di formazione umana. Dietro ogni risultato c’è il sudore, quello vero. Quello che non fa clamore ma ha il sapore dei sacrifici e della determinazione. Non poteva esserci intitolazione migliore per festeggiare tutti i nostri campioni: “Orgoglio Pugliese”. Per Francesco, che ha rinnovato la sua disponibilità a contribuire alla crescita della nostra comunità, aggiungo: “Orgoglio andriese”. Grazie!».