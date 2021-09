Serata conclusiva per la rassegna intitolata “E…state in musica al resort”, il contenitore culturale promosso dal Laboratorio Musicale “New Asincrono”, con Saverio Zagaria direttore artistico. L’evento di chiusura si terrà giovedì 16 settembre a Coppe di Murgia, un resort pronto ad accogliere la musica del cantautore andriese Michele Marmo. L’artista, conosciuto in Italia e all’estero, in attività da 35 anni con un numero sconfinato di produzioni e collaborazioni anche in ambito sociale, proporrà la sua idea di musica assieme alla propria band composta da Michele Abbruzzese alla batteria, Pino Santoniccolo al basso, Carmine Terracciano e Daniele Napolitano alle chitarre, Elia Fucci alle tastiere. Michele Marmo è stato fortemente voluto dallo stesso Saverio Zagaria per chiudere al meglio la rassegna estiva musicale.

Michele Marmo torna in un live ad Andria a 5 anni dall’ultima volta.

New Asincrono è un Laboratorio Musicale autonomo, da sempre impegnato nella promozione dei talenti del territorio. Realtà come questa, spiega Michele Marmo, sono necessarie per accompagnare i giovani talenti nel proprio percorso.

Non resta dunque che assistere al concerto di Michele Marmo giovedì sera, in una location suggestiva che incontrerà la firma musicale dell’artista andriese, sempre pronto a portare il proprio contributo.

