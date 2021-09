Il Comune di Andria, tramite l’ordinanza sindacale pubblicata nella giornata odierna, informa la cittadinanza dei seguenti provvedimenti inerenti alla prossima festa dei Santi Patroni:

– l’annullamento dell’attività di luna park, con rinvio ad altro periodo da concordare anche

in base all’andamento epidemiologico;

– lo spostamento dell’area della Fiera della Festa Patronale 2021, utilizzando l’area di

Largo Ceruti per gli operatori del commercio per la vendita di merci varie e per la

somministrazione di alimenti e bevande, e di Piazza Vittorio Emanuele per gli operatori del

commercio per la vendita di prodotti alimentari (dolciumi, torrone e frutta secca), in quanto

luoghi che maggiormente si prestano a garantire controlli e sorveglianza da parte delle autorità preposte.