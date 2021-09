C’è fiducia, in vista del primo di tre impegni casalinghi in otto giorni. Testa, però, solo rivolta al primo per la Fidelis Andria, che domani sera, a partire dalle ore 20.30, sfida al “Degli Ulivi” la Virtus Francavilla, nel terzo appuntamento di questo campionato. Nel mirino della squadra di Gigi Panarelli, inutile nasconderlo, c’è la prima vittoria. Occhio, tuttavia, ai biancazzurri di Roberto Taurino, che hanno rotto il ghiaccio in questa serie C domenica scorsa battendo in casa la Vibonese.

Virtus Francavilla domani sera in campionato. Virtus Francavilla, sempre al “Degli Ulivi”, mercoledì prossimo in Coppa Italia di serie C. E poi la Vibonese, ancora in casa, domenica 19. Ecco il trittico che attende la Fidelis, che per il primo atto avrà tutti gli effettivi a disposizione, fatta eccezione naturalmente per Di Piazza: ha ripreso ad allenarsi in settimana, ma per il momento non potrà essere utilizzato. Possibile una maglia da titolare, intanto, per Di Noia in mezzo al campo e Tulli in attacco. Di Cecco esalta le qualità del gruppo, in cui anche gli ultimi arrivati si stanno integrando bene.

Ha smesso di giocare a calcio pochi mesi fa, a causa di un infortunio rimediato con la maglia del Bitonto. Di Cecco, però, ha deciso di restare nel mondo del calcio affiancando Gigi Panarelli nello staff tecnico.