Dopo l’intervento alla Manifestazione di Ambulanti Fieristi ed Operatori dello Spettacolo Viaggiante presso Palazzo di Città, il Presidente del Comitato Cittadino Pro San Riccardo e Madonna dei Miracoli, Sebastiano Di Pasquale e il Presidente CasAmbulanti – Unibat, Savino Montaruli che ha dichiarato chiusa la Manifestazione a Palazzo di città alle ore 11.00 circa, si sono recati presso il Comando della Polizia Locale per concordare l’organizzazione dei fuochi d’artificio in onore dei Santi Patroni.

L’appuntamento è stato fissato con il Comandante della Polizia Locale nella mattinata di lunedì 13 settembre, alle ore 9.30, per concordare l’esecuzione dei fuochi d’artificio che potrebbero tornare in Zona Calvario. Ciò sarà possibile per evitare di disonorare i Santi Patroni e tutto grazie al contributo dei commercianti di Andria che stanno dimostrando attaccamento e forte senso di appartenenza alla Festa Patronale cittadina che non deve morire.