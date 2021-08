6 maggio 2018 – 29 agosto 2001. Dal “Degli Ulivi” al “Degli Ulivi”. Dal derby casalingo contro la Virtus Francavilla (finì 1-1) che concluse l’esperienza professionistica della Fidelis, alla sfida interna di domani contro la Juve Stabia. Oltre tre anni dopo, è di nuovo campionato di serie C per l’Andria.

L’anteprima alla nuova stagione è stata eccellente: prima storica vittoria contro il Bari, nel primo turno di Coppa Italia giocato al “San Nicola”. Conta molto di più, però, il campionato. E quello dei biancazzurri del riconfermato Panarelli scatta domani sera, con fischio d’inizio previsto alle ore 20.30, contro le “vespe” campane. Domani il debutto in campionato. Martedì la chiusura del calciomercato. Qualcuno sicuramente ancora arriverà, dopo le firme di Casoli e Alberti in settimana. Unico assente: Matteo Di Piazza per problemi fisici. Ci saranno novità rispetto all’undici che ha sbancato il “San Nicola”. Non tantissime, per la verità.

Il servizio video di News24.City