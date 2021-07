«Giustizia per le vittime», è la parola che risuona dalla voce del Sindaco di Bari Antonio Decaro al termine della commemorazione vissuta questa mattina in Piazza Aldo Moro, di fronte alla Stazione Bari Nord a 5 anni esatti dal disastro ferroviario avvenuto tra Andria e Corato. Un lungo minuto di silenzio allo scoccare delle 11.06, momento esatto dell’impatto su quei binari, in cui il primo cittadino barese è stato affiancato anche dal Sindaco di Andria Giovanna Bruno. Momenti in cui il ricordo di quel giorno è tornato a farsi sentire nella mente di tutti i presenti davanti alla lapide con i nomi delle 23 vittime dello scontro dei treni. Tanta la commozione. Antonio Decaro si augura che il loro «sacrificio» non resti invano.

Il servizio.