Una storia che vale la pena raccontare e che mette in risalto il lavoro straordinario svolto dall’equipe medica del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale “Bonomo”, una delle eccellenze del nosocomio andriese.

La storia di Maria, donna andriese con una pericolosa cisti al cervello, che subito dopo la prima diagnosi aveva deciso di affidarsi ad un medico specializzato di Milano. L’esperienza in terra lombarda si trasforma però in incubo per Maria che attende per giorni di essere operata, ma alla fine disperata decide di far rientro ad Andria in condizioni in continuo peggioramento.

Arrivata al “Bonomo” l’equipe del dott. Brandini decide di effettuare l’intervento per rimuovere la cisti di 5 cm, tra il cervello ed una membrana, che con il passare dei giorni stava mettendo a serio rischio la vista della paziente. L’intervento è stato eseguito perfettamente dalla dott.ssa Bruno ponendo così fine al calvario di Maria.

«L’intervento non è stato per niente semplice – ci confida Maria. Se non l’avessi fatto sarei diventata cieca e la dott.ssa Bruno mi ha ridato la vita, mi ha tolto le paure di non poter più vedere le mie amate albe, i colori della vita, ha portato gioia nel mio cuore e la ringrazierò per sempre. Voglio inoltre ringraziare tutto il reparto di Neurochirurgia del “Bonomo” che nonostante le restrizioni Covid mi ha fatto sentire a casa, in particolare Francesco, il mio angelo custode».