Un lungo incontro informale in presenza per parlare di problemi, idee e soluzioni, nel campo del turismo ad Andria. La scelta da parte dell’amministrazione comunale andriese ed in particolare dall’assessore alle radici Cesare Troia che ha voluto convocare tutti gli attori del mondo turistico andriese per un primo passaggio verso la costituzione di un tavolo permanente in cui coinvolgere tutte le categorie interessate da un tema che è la vera sfida di rilancio del futuro della città.

Cambiare il paradigma di una città che ha tante energie, molte delle quali giovanissime, che in questi anni hanno alacremente lavorato allo sviluppo del turismo cercando di fare rete. Secondo l’amministrazione comunale, ora, serve una vera e propria cabina di regia affinchè si possa realmente costruire una offerta turistica sempre più integrata con il bene Unesco più importante di Puglia e cioè Castel del Monte.

Tante le problematiche sollevate, dalla sicurezza ai trasporti passando per chiese aperte ed offerta enogastronomica ma tante anche le scoperte di progetti già realizzati o in corso di realizzazione che coinvolgono direttamente i privati come auspicato da più parti. Resta la sensazione che il terreno su questo campo sia estremamente fertile. Ora però servono le azioni concrete da mettere in campo per rilanciare il brand Andria e tutti i valori che la città può offrire.

Il servizio.