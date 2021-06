“Made in Andria” o se preferite, per gli amanti non solo delle tradizioni ma anche del dialetto locale, anche “Fatt a d’Andr”. È il titolo di un video che la Confcommercio di Andria ha realizzato per promuovere le eccellenze gastronomiche della città, un’idea pensata per la ripartenza dell’economia cittadina dopo il lockdown e le restrizioni finalizzate a contenere la pandemia che è stata tradotta in immagini da Francesco Sgaramella, videomaker andriese attualmente collaboratore di Sky Sport. Da Milano, lontano dalla nostra Puglia, Francesco ha pensato alla sua Andria che riparte, esattamente come all’alba di un nuovo giorno e lo skyline non può che essere quello dei tre campanili, delle chiese di San Francesco e San Domenico e della Cattedrale.

In 120 secondi scorrono le immagini delle materie prime di qualità, delle sapienti tecniche di lavorazione, della storia e delle tradizioni di artigiani del gusto che si esprimono con un linguaggio attuale declinando il lessico dei sapori della cultura gastronomica andriese. Le loro creazioni e i loro prodotti, taralli, mozzarelle, orecchiette, carni tipiche, tenerelli e trenocelle da sempre finiscono sulle nostre tavole, e talvolta anche su quelle imbandite all’estero, apprezzati come sempre, da tempo e nel tempo. “Abbiamo voluto realizzare questo video – spiega Claudio Sinisi, presidente della Confcommercio di Andria – per spingere anche con le immagini sulla promozione dei prodotti tipici della nostra terra ma fuori dal nostro territorio. Ci piace pensare a questa ripartenza come all’alba di un nuovo giorno per l’economia della città. Questo progetto, infatti, è stato pensato proprio per la ripresa delle attività ma ora ci sono anche delle evoluzioni interessanti per una maggiore conoscenza delle nostre eccellenze e per aprire anche canali di vendita. Come spesso accade da noi, si creano sinergie che fanno sentire alcuni obiettivi sempre più raggiungibili. Ci sono squadre che si compongono quasi casualmente ma che giocano partite comuni. Anche questa volta è così”.

Il video è disponibile sui canal social della Confcommercio, su Facebook al link https://www.facebook.com/watch/?v=412160593107523 e su Instagram.