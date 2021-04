Parole nettissime quelle quelle che usa il Procuratore Nitti parlando della Provincia Bat». E’ quanto scrive in una nota Sabino Zinni, ex consigliere regionale.

«La nostra è la prima tra 107 province italiane per furti di auto, terza per gli omicidi volontari, quarta per i tentati omicidi, tra le prime dieci per rapine in abitazione ed estorsioni e tra le prime dieci anche per indice di infiltrazione criminale, “superiore a quasi tutte le province siciliane” aggiunge ancora. Eppure la Bat “non ha ancora una Questura, un Comando provinciale dei carabinieri ed un Comando provinciale della Guardia di Finanza”.