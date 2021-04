Dopo dieci giorni e con in tasca il successo più rotondo della stagione, si torna nuovamente in campo e la Fidelis Andria di Gigi Panarelli lo farà in un vero e proprio big match sul difficile campo di Casarano. I salentini di Orlandi sono una delle squadre candidate al successo finale ed hanno mostrato, dopo il cambio di guida tecnica, una certa continuità di risultati soprattutto tra le mura amiche. Il “Capozza” è un vero e proprio tabù per la formazione andriese che nella storia è riuscita nell’impresa di portare a casa un successo solo nel 1954. Ma i biancazzurri di Panarelli ci proveranno anche per proseguire nell’ottimo campionato sin qui svolto.

Una gara che la Fidelis dovrà affrontare senza il difensore Fontana squalificato ma con l’ingresso di Acosta in avanti giunto in settimana dal Molfetta.

Ampia scelta comunque per il tecnico Panarelli anche se resta il dubbio Clemente fermatosi durante la rifinitura e le cui condizioni saranno valutate all’ultimo momento.

Inizio match previsto alle ore 15 e grazie ad un nuovo importante sforzo tecnico del partner dei biancazzurri Telesveva, la gara sarà trasmessa in diretta sui canali social, facebook e youtube, della Fidelis Andria.

Il servizio completo su News24.City.