«50 mila aziende e partite IVA a livello nazionale lavorano nel settore wedding, per un totale di 400 mila lavoratori. Parecchie famiglie nella nostra Regione che lavorano grazie ai matrimoni sono rimaste ferme senza lavoro per troppo tempo per via della pandemia. La Regione ha deciso di dare un aiuto agli operatori del settore e alle giovani coppie. Due bandi che prevedono lo stanziamento di 850 mila euro per chi deciderà di sposarsi entro la fine del 2021 e 12,5 milioni di agevolazioni e incentivi per gli operatori del wedding». E’ quanto scrive in una nota la consigliera regionale del M5S Grazia Di Bari.

«Sia chiaro, questo brutto periodo non potrà essere cancellato e indubbiamente sarà dura rimettersi in piedi, quindi parliamo di piccoli aiuti ma bisogna iniziare a pensare al dopo pandemia. Per una vera ripartenza si dovranno adottare linee guida per garantire la sicurezza nello svolgimento degli eventi. Condivido pienamente la proposta fatta qualche giorno fa dal nostro portavoce del M5S, Vincenzo Coratella, di concedere la possibilità anche in Puglia di celebrare i matrimoni di domenica. E’ un’esigenza molto sentita nel settore, che darebbe una prospettiva in attesa di una vera e urgente ripartenza».