Venerdì 19 marzo 2021 si terrà, alle 10.00, una nuova seduta di Consiglio Comunale, in videoconferenza, con all’ordine del giorno l’esame della “Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale: Grande Progetto – “Adeguamento ferroviario dell’area metropolitana Nord-Barese”.

Intervento di raddoppio della tratta Corato-Andria Sud della linea ferroviaria Bari-Barletta”. Presa in consegna delle aree e delle opere di urbanizzazione realizzate da Ferrotramviaria S.p.A. – Sovrappasso ferroviario al km 53+186 e relativa viabilità per la soppressione dei pp.ll. al km 52+005, km 52+606 e km 53+186 della linea ferroviaria Bari-Barletta e nuova viabilità complanare dal p.l. Km 54+178 al p.l. km 55+368. (Prot. n. 0025164 del 15.03.2021)”.

La convocazione è giunta al termine della Conferenza dei Capigruppo tenutasi ieri, alle 15.00, nel corso della quale è stato presentato, nella sala consigliare e nel pieno rispetto delle normative anti-covid, il Grande Progetto Ferroviario che avrà un forte impatto sul sistema della viabilità pugliese ed in particolare della nostra città.

«Grazie alla presenza del Responsabile Unico del Progetto, ing. Fabietti, e dell’assessore ai lavori Pubblici, architetto Mario Loconte – commenta il Presidente del Consiglio Comunale, dr. Giovanni Vurchio – abbiamo potuto visionare, con la proiezione delle slides, come avverrà l’interramento, per 3 chilometri, della ferrovia dell’abitato di Andria con l’eliminazione di 4 passaggi a livello. Sottolineo che questo progetto è nato 15 anni fa e che ora vede l’intero Consiglio votare per consentire l’acquisizione di tutti i terreni espropriati al patrimonio del nostro comune. Insomma stiamo scrivendo pagine importanti che miglioreranno la vita dei nostri concittadini. Ringrazio tutti i capigruppo per la grande collaborazione dimostrata nell’esclusivo interesse dei nostri concittadini, oltre all’ing. Fabietti e all’architetto Loconte».