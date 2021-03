Il competente Settore Politiche sociali informa che, in tema di gestione della misura regionale di contrasto alla povertà, denominata RED 3.0, a tutt’oggi sono state istruite 200 pratiche, 127 delle quali ammesse al beneficio economico in relazione alle risorse assegnate dalla Regione Puglia all’Ambito di Andria.

Ad oggi sono stati effettuati 83 colloqui, di cui 18 rinunce per richiesta del Reddito di cittadinanza o per inizio attività lavorativa e/o per mancata sottoscrizione del patto di inclusione socio-lavorativo.

Dai colloqui effettuati 30 soggetti sono stati avviati a tirocini formativi presso Uffici comunali, 7 in progetti di sussidiarietà presso (associazioni, parrocchie ed enti formativi), 4 presso aziende e cooperative del territorio, 4 utenti avviati alla partecipazione ad azioni di empowerment e 5 a lavori di comunità.

Il Settore ha provveduto ad inviare nota illustrativa, sia alla Diocesi di Andria che al Centro Territoriale per l’Impiego, al fine di coinvolgere e sensibilizzare tutte le realtà associative e imprenditoriali presenti su territorio, per garantire ai destinatari delle misure di contrasto alla povertà una maggiore inclusione socio-lavorativa. Tutti gli ammessi al RED sono stati abilitati ad accedere alla piattaforma TRIO: Sistema di Web-learning della Regione Toscana. Trio, infatti, permette di costruire percorsi formativi a distanza su misura, per accrescere le competenze trasversali, nonchè l’empowerment.

«Inoltre, il Settore Servizi Sociali – spiega l’Assessore Dora Conversano – ha in cantiere altri progetti relativi ai lavori di pubblica utilità (PUC) inerenti: servizi di manutenzione, pulizia e igienizzazione di strade e luoghi pubblici».