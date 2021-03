La memoria di Michele Palumbo non appartiene solo al passato, ma anche al presente e soprattutto alle future generazioni. Con questo spirito il Liceo Scientifico “Nuzzi” di Andria ha voluto dedicare una panchina commemorativa per ricordare l’amato docente scomparso il 4 marzo del 2017. A quattro anni da quella data, il prof. Palumbo non ha mai abbandonato le mura ed i corridoi dell’istituto andriese in cui insegnava Filosofia. Lo spessore umano che lo contraddistingueva ha lasciato una traccia indelebile al “Nuzzi”, sia nei confronti dei colleghi che dei suoi studenti. A loro Michele Palumbo dedicava la maggior parte del suo tempo. La panchina scoperta questa mattina vuole essere proprio il simbolo del suo “agire”.

Alla cerimonia erano presenti docenti e colleghi che hanno conosciuto Michele Palumbo. Anche il Sindaco di Andria Giovanna Bruno ha partecipato al momento commemorativo, così come il Presidente della Provincia Bat, Bernardo Lodispoto.

Michele Palumbo, oltre che docente, è stato un giornalista stimato ed apprezzato. La sua penna, leggera ma incisiva, è stata una guida per tanti altri giornalisti del territorio. A lui si deve l’istituzione del Circolo della Stampa Bat, di cui lui fu il primo Presidente e che oggi gli dedica un premio giornalistico alla sua memoria.

