Non inizia nei migliori dei modi il campionato della Florigel Andria sconfitta all’esordio sul campo del Molfetta per 3 a 0. La tensione e la buona squadra avversaria hanno condizionato non poco il gioco e l’incisività in attacco dei ragazzi di mister Pepe, pur mostrando il proprio carattere. Siamo solo alla prima gara e bisognerà rimboccarsi le maniche e continuare nel lavoro in palestra per farsi trovare pronti fin dalla prossima gara.

Mister Pepe schiera per l’inizio gara Bernardi in regia e Cripezzi G. opposto, laterali Incampo e Caldarola, al centro Porro e Cripezzi A., libero Utro.

Gara subito in salita per gli andriesi con il Molfetta che sfrutta una serie di errori, portandosi in vantaggio sul 10 a 5, timida reazione degli ospiti che porta il parziale sul 14 a 11. Un break in battuta porta i padroni di casa ad un vantaggio che gli ospiti non riusciranno a colmare, finale di set 25 a 15.

Il secondo inizia con gli andriesi, che riusciti a scrollarsi la tensione di dosso e più concentrati, riescono a tener testa agli attacchi dei baresi. Il sestetto andriese soffre e mister Pepe chiama in causa la panchina con Rubino, Lanzone e il giovanissimo Prezioso per dare la svolta al set. La scelta non porta ai risultati sperati per gli attacchi andriesi difesi e rigiocati in maniera fruttuosa dai padroni di casa, set al Molfetta con il finale di 25 a 18.

Nella prima fase più equilibrato il terzo con le squadre che giocano una buona pallavolo, equilibrio che si interrompe sul 12 a 9. Saranno anche in questo parziale gli errori in attacco andriesi, le difese e rigiocate dei molfettesi per garantirsi punti e la conquista del set con il finale di 25 a 19.

Le parole del tecnico Antonio Pepe a fine gara: «Un grande applauso alla squadra del Molfetta che è stata molto brava a non farci mai entrare in partita grazie ai loro giocatori esperti e di categoria. Il rammarico è quello di non aver lottato su tutti i palloni come avremmo dovuto fare. C’è tantissimo da lavorare e la cosa buona è che abbiamo buoni margini di miglioramento. Testa al lavoro duro in palestra e alla prossima partita».

Prossimo impegno, ancora in trasferta, nel Pala Capurso di Gioia del Colle per affrontare la Joivolley dell’eterno Matheus, appuntamento sabato 6 febbraio alle ore 18.30.

Tabellino

Indeco Molfetta vs Florigel Andria 3 – 0 (25/15/; 25/18 e 25/19)

FLORIGEL ANDRIA: Bernardi (2) – Cripezzi G.(2) – Incampo (8) – Caldarola (5) – Rubino (2) – Porro (5) – Cripezzi A. (2) – Lanzone (0) – Prezioso (6) – Librizzi (ne) – Utro (L1) e Zingaro (L2).

Ace 2 – Muri 2 – Battute sbagliate 11 – Errori totali 14 – punti diretti 32 (61%).