Ostia, 20 km di marcia. Si apre subito con un appuntamento d’élite il 2021 di Francesco Fortunato, impegnato domani a due passi dalla Capitale nel primo evento agonistico del nuovo anno, che sarà anche e soprattutto olimpico, e che coincide pure con la prima gara dopo il cambio del gruppo di lavoro. Sarà la prima occasione, ma non l’ultima eventualmente, per centrare il pass per Tokyo 2020+1.

Il crono di riferimento per volare a Tokyo è 1h21’00”. Tempo non semplice da realizzare, ma neanche impossibile per il ventiseienne marciatore andriese, portacolori delle Fiamme Gialle. Ottenerlo già al primo tentativo dell’anno, significherebbe poi organizzare il lavoro nei prossimi mesi in vista proprio della 20 km a cinque cerchi.

Prima gara del nuovo anno, per Fortunato. Prima gara per lui con il nuovo gruppo di lavoro guidato dal tecnico Riccardo Pisani.

