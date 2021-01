L’Ufficio Stampa della Città di Andria informa che avranno inizio i lavori di realizzazione di un tronco di fognatura pluviale per l’adeguamento degli impianti idraulici realizzati per la nuova Questura di Andria, e che quindi viene istituito dal giorno 18 gennaio al giorno 12 febbraio su via della Indipendenza nel tratto compreso tra via Salemi e viale Goito:

– la CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE e il DIVIETO DI FERMATA E SOSTA per tutti i veicoli eccetto mezzi dell’Impresa esecutrice dei lavori;

– sarà consentito, nei limiti del possibile, l’accesso e l’uscita dei veicoli dai passi carrabili autorizzati;

– i veicoli provenienti da via Curtatone e Montanara giunti in corrispondenza dell’intersezione con via Indipendenza avranno l’OBBLIGO di SVOLTA A DESTRA;

– al momento dei lavori di allacciamento al tronco principale su Viale Goito, sarà necessario istituire su quest’ultima via, in corrispondenza dell’intersezione con via Indipendenza, il SENSO UNICO ALTERNATO regolato da movieri.