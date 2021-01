Un regalo di Natale consegnato in leggero ritardo ma che certamente sarà ben gradito oltre che assolutamente utile: è quello fatto dall’istituto “Lotti-Umberto I” di Andria ai suoi studenti che, questa mattina, hanno ricevuto in comodato d’uso dalla scuola Ipad Apple di ultima generazione per la didattica digitale.

120 i ragazzi che hanno potuto usufruire dell’iniziativa, resa possibile grazie ad un finanziamento europeo finalizzato a migliorare l’offerta formativa e rendere più agevoli le lezioni da casa.

Su ciascun dispositivo, gli alunni possono scaricare attraverso un App i libri di testo digitali per le loro lezioni, che sostituiscono quelli tradizionali in formato cartaceo. Una opportunità che la scuola offre ai suoi studenti già da diversi anni ma che si rivela ancora più efficace in tempo di Coronavirus e didattica a distanza.

Tecnologia è infatti una parola d’ordine per l’istituto dove, da quest’anno, ogni aula è dotata di un kit digitale composto da un Ipad, una apple Tv ed una smart Tv che rende possibile gestire i contenuti delle varie discipline in maniera multimediale, sia in presenza che da casa.

A fine anno scolastico i dispositivi saranno restituiti alla scuola per poter essere messi a disposizione, anche in futuro, di altri studenti provenienti da famiglie in difficoltà economiche.

Nessuno deve rimanere indietro, neanche durante la pandemia.

Il servizio.