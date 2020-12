Un momento di spensieratezza, di gioco, ed anche di grande solidarietà. Ha avuto un sapore diverso quest’anno la tombolata natalizia dell’Istituto Tecnico Industriale “Jannuzzi”, quello della beneficenza. Il ricavato della manifestazione, tenuta rigorosamente online a causa dell’emergenza sanitaria, è stato in parte utilizzato per l’acquisto dei premi in palio ed in parte come donazione al Comune di Andria. 800 euro è la cifra consegnata, simbolicamente tramite un grande assegno, al Sindaco Giovanna Bruno, presente per l’occasione. Un dimostrazione di cittadinanza attiva e responsabile.

«Ringrazio gli studenti di questo Istituto, i docenti ed il dirigente scolastico per aver convertito questo momento di gioco e leggerezza in un qualcosa di utile a tutta la comunità», ha detto il primo cittadino andriese. «Questa donazione – continua – sarà devoluta alla Protezione Civile cittadina che sta compiendo un grande lavoro ormai da tanti mesi. Il vostro – conclude il Sindaco Bruno – è un grande esempio, e la città ve lo riconosce. Grazie davvero di cuore».

Orgoglioso dei propri ragazzi il dirigente scolastico dell’ITIS Jannuzzi, prof. Giuseppe Monopoli, che ha aggiunto: «E’ stato un anno non semplice, ma sono orgoglioso di questi studenti che hanno saputo utilizzare al meglio un momento di gioco per uno scopo più grande. La scuola – spiega il preside Monopoli – è territorio, e questi ragazzi lo hanno dimostrato».