Prende forma il contest online di Studio32, una sala prove e studio di registrazione al servizio di artisti e gruppi locali che vogliono ideare, comporre, provare, registrare la loro musica. E’ un luogo pensato per promuovere l’arricchimento culturale e lo sviluppo delle attività legate al settore della musica dal vivo e che in questo periodo sono state duramente colpite dalle conseguenze socioeconomiche della pandemia da Covid-19. Questo progetto intende soprattutto creare connessioni tra le realtà musicali di ogni genere (produttori, autori, musicisti, interpreti, tecnici, studenti) e tessere così una rete di collaborazioni e di partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati.

L’idea di Studio32 nasce dall’andriese Giuseppe Ciommo che ha coinvolto cinque giovani talenti musicali della nostra città: Luigi Lafiandra, Francesco Porro, Lorenzo Coratella, Vincenzo Carbutti e Andrea Festa. «La musica si fa con gli strumenti. Può essere anche un potente mezzo non solo per raccontare storie, ma anche per comunicare idee, sensazioni, punti di vista, – affermano i sei giovani artisti e Annalisa Pistillo, staff di Studio32 – in un periodo certamente difficile ma che deve prepararsi a nostro avviso a un momento di slancio e rigenerazione di un’intera comunità artistica, giovane, che puó farsi portavoce di un nuovo stile di vita urbano e sostenibile. È con questo spirito che vogliamo iniziare a realizzare diversi progetti di sostegno all’arte e alla creatività del nostro territorio».

Il contest si svolgerà esclusivamente sui canali social di Studio32, con le finalità di promuovere gli artisti partecipanti valorizzando la qualità, l’originalità e l’estro musicale. Possono partecipare gruppi o artisti singoli che possiedono un account Instagram. La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione del presente regolamento e implica l’autorizzazione all’utilizzo, per la ricondivisione, del materiale inviato al fine di svolgere l’evento. Ricordiamo che la partecipazione al contest è completamente gratuita.

Per partecipare bisognerà registrare un video della durata massima di 30 secondi (Reel) con l’estratto di un proprio brano inedito oppure di una cover realizzata sia con voce, sia con uno strumento o anche entrambi. Si dovrà seguire la pagina di @studiotrentadue e caricare il video su Instagram nella sezione “Reels” inserendo il tag @studiotrentadue. La mancanza di uno solo dei passaggi richiesti, cosí come una scarsa qualità dell’audio che non consentisse una chiara comprensione dell’esibizione, comporteranno la non considerazione del video ai fini della partecipazione al contest. Ogni video concorrente verrà quindi ricondiviso nelle storie della pagina Instagram di Studio32.

1° fase: la pubblicazione, raccolta e ricondivisione delle storie avverrà dalle 8:00 del 14 dicembre alle ore 23:59 del 27 dicembre.

2° fase: un’apposita giuria individuata dallo staff di Studio32 esaminerà e valuterà le performances nei giorni 28 e 29 dicembre.

3° fase: la proclamazione dei tre vincitori avverrà sulla pagina Instagram “studiotrentadue”.

Premi

1° posto: Registrazione LIVE SESSION di un brano. Audio e video completi di mix, master e montaggio video;

2° posto: Registrazione MULTITRACCIA di un brano. Un brano a propria scelta mixato e masterizzato;

3° posto: Registrazione DEMO di un brano a propria scelta.