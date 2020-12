L’Ufficio Stampa della Città di Andria informa che sull’ Albo Pretorio – Ordinanza Dirigenziale, si può visionare l’ordinanza n.420 del 18/12/2020 del Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Gare, relativa a favorire il traffico pedonale e conseguentemente diminuire lo smog nelle aree adiacenti l’area pedonale, e che quindi viene istituito, IL DIVIETO DI TRANSITO e IL DIVIETO DI FERMATA E SOSTA con rimozione coatta a tutti i veicoli, eccetto autorizzati su:

– CORSO CAVOUR nel tratto compreso tra Viale Venezia Giulia e Viale Roma (esclusi gli attraversamenti di Via Cappuccini/Piazza Unità d’Italia – Via Bologna, Via Firenze – Via Duca di Genova e Via Torino – Via Duca degli Abruzzi);

– PIAZZA MARCONI nel tratto da Via Principe Amedeo a Via Vittoria (lato Viale Crispi);

nei seguenti giorni:

– SABATO 19/12/2020: dalle ore 18:00 alle ore 22:00;

– DOMENICA 20/12/2020: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 22:00.

In funzione di tali chiusure, occorre istituire contestualmente la chiusura di Via L. Bonomo nel tratto da Via Principe Amedeo a Corso Cavour eccetto residenti.