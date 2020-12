Rilanciare l’economia locale attraverso una app che promuove l’e-commerce a livello territoriale, letteralmente acquistando nei negozi della propria città restando comodamente a casa. Si chiama “Platvery” ed è la nuova start-up lanciata da Confcommercio Andria per sostenere gli imprenditori andriesi. Un’idea nata negli ultimi tempi per far fronte alle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria.

Platvery funziona in modo semplice ed è intuitiva. E’ possibile scaricare la App dal proprio smartphone sia da dispositivi Apple che Android. Una volta registrati in semplici passaggi, si accede a delle vere e proprie vetrine online dei negozi andriesi che aderiscono al progetto digitale. Scegliere il prodotto che si vuole acquistare e farselo spedire direttamente a casa, oppure passare a ritirarlo in negozio senza code o attese.

La App nasce non solo per rispondere al momento di emergenza attuale, ma punta in futuro anche a valorizzare quelle che sono le realtà locali.

L’idea nata soprattutto grazie ai giovani imprenditori di Confcommercio Andria può rivelarsi come un servizio “prime” ed immediato, pronto a rispondere alle urgenze.

Il servizio.