Il girone I di Serie B, attualmente composto da 11 squadre, verrà diviso e andrà a formare due sotto gironi uno da 6 squadre e l’altro da 5, come nel caso della Florigel Andria. Lo scopo è quello di creare raggruppamenti “zonali” in maniera da agevolare in questa fase delicata gli spostamenti tra regioni e province. Nella prima si disputeranno gare di andata e ritorno tra le sole squadre presenti nei sotto gironi: in totale la Florigel Andria giocherà 8 partite in base al calendario che sarà stilato.

SECONDA FASE (inizio 24-25 aprile 2021)

Le 11 squadre che compongono il girone I (nella prima diviso in 2 sotto gironi) si riuniranno nuovamente in un unico raggruppamento. In questa fase, si incontreranno solo le squadre che non si sono ancora affrontate nella prima fase, e verranno disputate gare di sola andata. Ipotesi che la Florigel Andria possa giocare 4 in casa e 3 fuori casa o al contrario in base al calendario che sarà stilato.

Calendario seconda fase prevede complessivamente:

1° Giornata: 24-25 aprile 2021

2° Giornata: 1-2 maggio 2021

3° Giornata: 8-9 maggio 2021

4° Giornata: 15-16 maggio 2021

5° Giornata: 22-23 maggio 2021

6° Giornata: 29-30 maggio 2021

Al termine di questa fase verrà stilata una classifica comprensiva di tutte le 12 squadre del girone.