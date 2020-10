«A seguito degli ultimi eventi e provvedimenti legislativi, gli esercenti de “Le vie del centro” si sono confrontati ed hanno deciso di aderire alla proposta di osservare il seguente orario serale h. 16:30 – h. 20:30, fermo restando l’orario mattutino h. 9:00 – h. 13:00». E’ la decisione presa dall’aggregazione dei commercianti andriesi del centro città dopo il DPCM entrato in vigore a partire da oggi per l’emergenza Covid-19. Tutto anticipato di mezz’ora in sostanza per consentire una diversa e più consona gestione dell’attività di vendita.

«Nella speranza di incontrare da parte di tutti i commercianti di Andria la condivisione spontanea di questa iniziativa – spiegano da Le Vie del Centro – e con l’augurio di fare cosa gradita ai consumatori».