Otto giovanissimi autori della vittoria nel campionato provinciale dello scorso anno protagonisti, in questa stagione, di nuove esperienze tra A.S. Bisceglie (Serie C), Fidelis Andria (Serie D), e Unione Calcio Bisceglie (Eccellenza), mentre un allievo approda nella berretti dell’A.S. Bisceglie (Serie C). E’ lo straordinario risultato raggiunto dalla Nuova Andria Calcio al termine della passata stagione. 9 ex tesserati proseguono dunque le loro giovani carriere grazie al lavoro dello staff del Settore Giovanile della società andriese. Un traguardo che rappresenta la vera identità del calcio giovanile: far crescere i talenti per poi permettere loro di “spiccare il volo”.

La società Nuova Andria si è detta orgogliosa di quanto raggiunto ed augura ai suoi ex tesserati un percorso (solo all’inizio) che possa portarli molto lontano, nel segno della passione per il calcio.

Ecco nel dettagli i nomi dei 9 ex tesserati, e talenti, della Nuova Andria Calcio con relative destinazioni: