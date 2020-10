La Virtus Francavilla Calcio ha comunicato nel pomeriggio di ieri di aver acquisito in prestito, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista classe 1998 Leonardo Di Cosmo, proveniente dalla Virtus Entella. Ritorna in biancazzurro il centrocampista andriese, nella scorsa stagione autore di 3 gol in campionato in 19 presenze.