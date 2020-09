Archiviato il tour per le elezioni regionali e per il referendum sul taglio dei parlamentari, il ministro Luigi Di Maio riprenderà il suo giro per l’Italia per sostenere i candidati M5s in vista delle amministrative in Sicilia e dei ballottaggi in Puglia, Basilicata e Campania, in programma il 4 e 5 ottobre. Venerdì 25 Di Maio inizierà dalla Puglia. Alle 11,30 ad Andria, per incontrare le aziende del territorio a sostegno di Michele Coratella.

Nel pomeriggio si sposterà a Manduria, dove alle 17 berrà un “caffè con i cittadini”. La giornata si concluderà in Basilicata, a Matera, con un incontro pubblico in programma alle 20.30. L’indomani, sabato 26, il ministro si sposterà in Campania. Alle 11 incontrerà i cittadini di Ariano Irpino. Alle 14.30 sarà a Giugliano, alle 16 nella sua Pomigliano D’Arco. Domenica 27 Di Maio attraverserà lo Stretto per alcune tappe in Sicilia. Alle 12.30 a Casteltermini, alle 17.30 a Milazzo e alle 19 a Barcellona Pozzo di Gotto. Anche in queste occasioni sono previsti faccia a faccia con la cittadinanza. Il week-end elettorale si chiuderà alle 21.30 a Termini Imerese.