Oltre 18 milioni di italiani saranno chiamati alle urne nei prossimi due giorni, tra domenica 20 e lunedì 21 settembre. Seggi aperti nella prima giornata dalle 7 alle 23, mentre il lunedì si voterà dalle 7 alle 15. A livello nazionale urne in tutta Italia per decretare il Si o il No sul referendum costituzionale confermativo per il taglio dei parlamentari. Un referendum che non necessiterà del quorum. Gli elettori troveranno davanti a sé una scheda di colore verde con all’interno la formula del referendum e due possibilità di scelta: casella Si e casella No per confermare o meno il taglio dei parlamentari.

In 7 regioni italiane si andrà a votare anche il rinnovo del consiglio regionale e conseguente elezione dei Presidenti di Regione. Al voto in Campania, Liguria, Marche, Toscana, Veneto, Puglia e Valle d’Aosta. Il colore delle schede per il voto regionale sarà arancio. In Puglia sono 8 i contendenti per la presidenza, compreso il govenatore uscente Michele Emiliano.

Numerosi i Comuni italiani chiamati a eleggere Sindaco e consiglio comunale. In Puglia sono 49 i comuni che andranno al voto. Nella Bat alle urne per le amministrative i cittadini di Andria, Trani e Trinitapoli. In questo caso le schede elettorali saranno di colore blu.

Come si vota sia per le regionali che per le comunali: barrare il nome del candidato Sindaco o Presidente di Regione, con la possibilità di barrare anche una lista della stessa coalizione. Oltre alla lista si potrà esprimere la prefenza per un candidato al consiglio, il cui nome può essere aggiunto accanto alla lista di appartenenza scelta. In caso di doppia preferenza alla carica di consigliere, questa potrà essere espressa solo rispettando la doppia preferenza di genere, ovvero un uomo ed una donna. Infine sarà possibile applicare il voto disgiunto: barrare il nome del candidato Sindaco o Presidente di Regione, esprimendo poi il nome di un candidato consigliere di un’altra coalizione diversa da quello del nome barrato alla carica di Sindaco o Presidente.

In termini di misure anticovid, bisognerà presentarsi al proprio seggio muniti di mascherina e seguire tutte le indicazioni del caso. Lunedì 21 settembre alle 15 inizierà lo spoglio del referendum costituzionale, seguirà quello delle regionali. Infine, martedì 22 settembre, al mattino avranno inizio le operazioni di spoglio per le comunali.