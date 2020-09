«Una biciclettata che partirà da Largo Torneo e si concluderà in piazza Catuma domenica mattina 13 settembre, per ribadire la necessità di una città sostenibile. Ma non solo.

La carovana di bici, a metà percorso, farà tappa sul largo davanti al Seminario Vescovile, scelto in quanto luogo simbolo di uno degli scorci più suggestivi della città, ma anche uno fra quelli più degradati.

Qui ci sarà una piccola colazione conviviale fra tutti i partecipanti, per rifocillarsi prima di ripartire e concludere il giro, passando per le vie del centro cittadino.

La mobilità sostenibile è uno dei punti cardine del programma della candidata sindaca Giovanna Bruno: proposte come la ciclopolitana, i parcheggi per bici video sorvegliati, una ciclofficina comunale, le domeniche a piedi, verranno ribadite con il corteo simbolico di biciclette che sfilerà compatto. Semplicemente per dimostrare che una città a misura di bici è possibile.

Un evento unico nel suo genere da non perdere, un evento per dire che Andria può essere anche altro da quello che è stata negli ultimi anni. È aperta a tutti, non mancate!».