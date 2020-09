I dipendenti dell’Andria Multiservice spa sono in stato d’agitazione, la proclamazione da parte della Filcams Cgil Bat della mobilitazione segue una nota della società municipalizzata del 7 settembre in cui si rende nota la proroga di 9 settimane del ricorso al Fis, il fondo integrativo salariale, con la riduzione o la sospensione dell’orario di lavoro per circa 92 lavoratori della stessa società, 83 di questi con qualifica di operaio.

Per la segretaria generale della categoria sindacale, Tina Prasti, si tratta di «un utilizzo improprio dell’ammortizzatore sociale» e l’intera segreteria contesta tale decisione proclamando appunto l’agitazione del personale, in attesa che si organizzi un incontro tra le parti. La Filcams per fare sentire le proprie ragioni e quelle dei lavoratori della municipalizzata organizza un sit-in di protesta davanti alla sede del Comune di Andria per venerdì prossimo 11 settembre, a partire dalle ore 15.