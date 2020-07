Quella di venerdì prossimo non sarà una gara come tutte le altre per l’assistente arbitrale andriese Francesco Fiore. Infatti sul terreno dello stadio “Tombolato” per la sfida tra Cittadella e Ascoli, il fischietto delle sezione Aia di Barletta taglierà il traguardo delle 100 presenze in Serie B.

L’ottimo lavoro svolto in queste ultime stagioni in cadetteria hanno permesso a Francesco Fiore di calcare diverse volte anche i campi della serie A.