Energia al servizio del cambiamento partendo dalla celebre formula di Albert Einstein: E=MC al quadrato. Un giochino grafico e comunicativo che Michele Coratella, candidato alla carica di Sindaco della Città di Andria per il Movimento 5 Stelle, vuole trasformare in atto pratico.

Una città in grande difficoltà sia economica che valoriale che ha bisogno di una profonda trasformazione, come ha spiegato Coratella, ai nastri di partenza della competizione per la seconda volta dopo il buon risultato nelle elezioni amministrative del 2015. Sicurezza ed ambiente saranno i temi che possono trasformare il volto della città, secondo il Movimento 5 Stelle.

Al suo fianco anche la consigliera regionale Grazia Di Bari ed il deputato Giuseppe D’Ambrosio. Una lunga e complessa campagna elettorale quella che comunque aspetta la città di Andria ed il Movimento 5 Stelle che sarà affiancato da una seconda lista civica a sostegno e che, per bocca dello stesso Michele Coratella, ha già chiuso le porte a qualsiasi accordo con altre forze politiche in caso di ballottaggio. A Palazzo di Città saranno in cinque a concorrere per una partita particolarmente importante per il futuro dell’intera comunità. Dopo l’esperienza di cinque anni fa il Movimento 5 Stelle, spiega Coratella, ci arriva decisamente più consapevole delle proprie capacità e dei propri programmi per la città.

