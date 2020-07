Ci sono tributi “maggiori” (come Imu, Tasi e Tari), e tributi “minori” (come Tosap, imposta per la pubblicità, pubbliche affisioni). Da oggi il settore, praticamente decisivo per le sorti del Comune di Andria, conterà su questa diversificazione sdoppiandosi e potendo contare su due funzionari responsabili. E’ la modifica apportata questa mattina a firma del Commissario Prefettizio, Dott. Tufariello, per migliorare la gestione delle risorse tributarie.

Nella delibera del commissario viene nominato quale funzionario dei tributi maggiori il dott. Antonio Palmitessa giunto ad Andria da Barletta grazie ad una convenzione siglata tra i due Comuni. Confermata anche la presenza del Dott. De Nigris che, invece, si occuperà dei tributi “minori” oltre al servizio aziende partecipate.

Tutta l’organizzazione più generale del servizio risorse economiche, sarà affidata ai due funzionari che dovranno comunque coordinare le diverse attività ognuno per le roprie competenze.