Da lunedì 29 giugno 2020, partirà un nuovo servizio gratuito “L’orientamento/counseling post maturità” proposto dal Progetto Policoro, promosso dall’Ufficio dei Problemi Sociali e del Lavoro, dalla Caritas diocesana e dal Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Andria.

Questo servizio nasce dall’intento di sostenere i giovani nella scelta del percorso post maturità, perché in questo momento sono tanti gli interrogativi che i neodiplomati si pongono: cerco subito lavoro? Come cerco lavoro? Come redigo un cv? Proseguo gli studi? Quale facoltà scelgo? Quali sono gli adempimenti burocratici per iscriversi ad un corso di studi universitario? Posso accedere ad una borsa di studio? Proseguo la formazione con un corso che sia spendibile a livello lavorativo? Mi piacerebbe fare un tirocinio retribuito, ma a chi mi rivolgo?

Queste e tante altre sono le domande che ci si pone appena terminata la scuola superiore e le riposte a tutte queste domande rientrano in una sola parola: orientamento.

Non è così semplice scegliere il proprio percorso, scegliere consapevolmente, vuol dire avere piena coscienza di sé, di quali sono i propri desideri e le proprie inclinazioni, le proprie conoscenze già apprese e le capacità e competenze possedute; avere sufficiente conoscenza delle attuali condizioni del mercato del lavoro, con le sue dinamiche interne e le possibili tendenze future dei prossimi anni per avere un quadro chiaro dell’offerta formativa e lavorativa.

Ad affiancare il giovane ci sarà la presenza di un orientatore che lo accompagnerà nell’individuazione e attuazione del percorso formativo e/o lavorativo.

È possibile usufruire di questo servizio fissando un appuntamento ai seguenti recapiti:

Tel. 0883/884824 – Cell. 338/5819471

mail: [email protected] o tramite messaggio privato alle pagine social del Progetto Policoro della diocesi di Andria.