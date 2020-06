Un’altra tappa positiva per l’artista andriese Ricarda Guantario che da domenica 28 giugno fino al 30 luglio prossimo esporrà l’opera intitolata ”L’Italia – ai tempi del Covid-19” nell’ambito dell’evento intitolato “Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 – Esposizione Internazionale di Arte Contemporanea” presso la Galleria “Italia” della città emiliano-romagnola.

L’evento, curato dello storico e critico d’arte Giorgio Grasso con il coordinamento scientifico dei critici d’arte Maria Palladino e Giada Tarantino, sarà trasmesso sul canale del digitale terrestre 151 e quelli di SKY – 877 e 901 con la descrizione critica per ogni opera esposta.

L’opera della Guantario, selezionata dal critico Giorgio Grasso, fa parte della serie realizzata durante il periodo di lockdown, che, come ogni artista, ha espresso a suo modo la preoccupazione, ma anche la speranza e la fiducia per la rinascita della nazione che ha attraversato momenti duri. Nella didascalia dell’opera scrive:«Durante i momenti di sfida, emergono le nostre emozioni, l’arte non si ferma, anzi… è proprio lì che nasce… ITALIA, un pensiero per TE…il nostro tricolore che ha accompagnato le nostre vicissitudini nella storia, ci ricorda come con profonde e salde radici abbiamo saputo superare egregiamente le grandi difficoltà».