L’area comunicazione & marketing e l’area sponsorship della Fidelis Andria potranno contare, nella prossima stagione sportiva 2020/2021, sulla importante partnership delle aziende andriesi Artsmedia e CSA. Siglato l’accordo tra le parti. Una notizia fondamentale per le sorti del calcio cittadino con assieme tre eccellenze andriesi.

«Per la Fidelis è un passo importante nel percorso di riorganizzazione societaria – spiega Pietro Lamorte Direttore finanziario della società biancazzurra – inseriamo in organico delle professionalità d’eccellenza di due aziende andriesi che con le loro attività danno prestigio alla città di Andria in tutta Italia. Ringrazio Giuseppe Inchingolo (Artsmedia) ed il duo Giuseppe Cirulli e Francesco De Lillo (CSA) per la fiducia e la condivisione del nostro progetto di rilancio del calcio andriese, come bene sociale prezioso, da custodire per trainare tutto territorio».

Artsmedia, agenzia di comunicazione operante su tutto il territorio nazionale, ha già curato in questi anni diverse attività comunicative della Fidelis sin dalla sua rinascita. Anche CSA è stata più volte vicina alle sorti del calcio andriese. Ma la partnership siglata in questi giorni è un tassello essenziale per un impegno concreto, diretto e professionale nelle attività organizzative della Fidelis che verrà.