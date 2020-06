Un brutto incidente è avvenuto attorno alle ore 14 sulla tangenziale di Andria tra l’uscita di Trani e quella di Barletta. Per cause ancora in fase d’accertamento una moto, che procedeva spedita sulla carreggiata, ha travolto un cane uccidendolo sul colpo. Non è andata meglio al 20enne centauro che è caduto rovinosamente a terra, mentre il motoveicolo è andato praticamente distrutto.

Da una primissima ricostruzione pare che il cane abbia improvvisamente attraversato la carreggiata e tagliato la strada alla moto.

Sul posto immediato l’intervento di una equipe sanitaria del 118 che ha provveduto a trasportare il giovane ferito in codice giallo all’ospedale “Bonomo” e il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso.

Il 20enne ha riportato lievi ferite grazie anche alla protezione del casco.