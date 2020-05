Incidente stradale auto-ciclomotore su Viale Virgilio all’incrocio con Via Carpaccio.

Alle 10.30 di oggi, nella suddetta località è avvenuta la collisione tra un ciclomotore Piaggio Liberty 50, condotto da un 48enne, e un’autovettura Renault Megane Scenic condotta da un 78enne. Sul luogo sono intervenuti i sanitari con l’autoambulanza del 118, che hanno soccorso il ciclomotorista e l’hanno trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “L. Bonomo”. Per i rilievi e l’accertamento della dinamica, in loco sono intervenuti gli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale. Il conducente del mezzo a due ruote, fortunatamente, ha riportato lesioni lievi per cui nel primo pomeriggio è stato dimesso dal Pronto Soccorso.

Dal Comando di Polizia Locale vi è un nuovo invito agli utenti tutti, ma in particolare i conducenti dei veicoli a due ruote, ad usare la massima prudenza e ad indossare tutti i dispositivi di sicurezza obbligatori – il casco per intenderci – durante la marcia. In concomitanza con i controlli per l’emergenza collegata alla diffusione del virus COVID-19, sono in corso di esecuzione anche servizi di polizia stradale, effettuati in concomitanza con le altre Forze dell’ordine, mirati alla repressione delle violazioni al Codice della strada, in particolare uso dei caschi, cinture di sicurezza e telefoni cellulari.