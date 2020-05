Il 19 maggio di 65 anni fa nasceva a Trani uno dei Rotary Club più storici e longevi di Puglia. Il primo, in realtà, in una città non capoluogo di provincia della regione. Festeggiamenti in tono minore, a causa dell’emergenza sanitaria, per questa importante ricorrenza del club tranese presieduto per quest’anno da Achille Cusani. Una sorta di fratello maggiore da cui sono nati altri club attorno per la precisione sei tutti più giovani di età ma che hanno permesso lo sviluppo sul territorio dell’azione e delle idee del Rotary.

Le felicitazioni per l’anniversario non sono mancate giunte da molto lontano ma anche dai club vicinori come quello di Andria. Una targa ricordo davvero particolare quella consegnata questa mattina dal Presidente del Rotary “Castelli Svevi” Pietro Marmo: in ricordo del 65esimo anniversario dalla fondazione, infatti, al club cosiddetto padrino, è stata donata la missiva con la quale fu indicato come socio onorario del club di Trani l’illustre andriese Pasquale Cafaro. Tra le motivazioni i meriti di letterato, poeta, storico, professore, umanista, amministratore e cittadino. Parole che riportano alla luce la figura di Pasquale Cafaro in un’epoca di grandi cambiamenti e di importante crescita per questi territori. L’ingresso nel Rotary tranese avvenne nel novembre del 1955 a pochi mesi dalla costituzione. Obiettivo primario per il Presidente del Rotary Castelli Svevi quello di omaggiare il club tranese nella memoria di predecessori che hanno dato lustro sia al club che al territorio.

