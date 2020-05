È una partenza con il freno a mano tirato ma è pur sempre una partenza. Il primo giorno della fase 2 dell’emergenza, ad Andria, è conciso con la riapertura del mercato settimanale. Dopo oltre due mesi di stop forzato, per via delle disposizioni anti Coronavirus, è ripreso il commercio del lunedì, limitatamente ai soli generi alimentari. Ingressi contingentati, misurazione della temperatura all’entrata, rispetto delle distanze di sicurezza, ed uso di guanti e mascherine le regole che hanno disciplinato la vendita al pubblico. Una boccata d’ossigeno per molti ambulanti che, la scorsa settimana erano scesi in piazza, portando davanti a Palazzo di Città i problemi di una categoria schiacciata dalla crisi innescata dal lockdown.

Ma se da una parte ci si rallegra per la ripresa delle attività, dall’altra c’è chi si lamenta della poca affluenza e degli affari che difficilmente torneranno ad essere quelli di prima.

Il servizio.