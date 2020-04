«Il Settore Socio Sanitario sta facendo per intero la sua parte con uno sforzo corale fortissimo per istruire, nel più breve tempo possibile, le numerose richieste di buoni spesa che sono letteralmente piovute». Sono le parole della Dirigente del settore comunale di Andria, Ottavia Matera, che fa il punto della situazione per quel che riguarda i Buoni Spesa ancora in corso di attribuzione e distribuzione.

«E’ infatti ormai dagli inizi di aprile che tutto il personale, richiamato al lavoro in presenza d’urgenza, sta effettuando lavoro straordinario, oltre il normale orario di servizio, tutti i giorni da mattina a sera – spiega la dirigente – prova ne sia che, ad oggi, sono state esaminate con esito favorevole, assegnati e distribuiti a domicilio e dunque aiutati, ben 1500 buoni per altrettanti nuclei familiari. Ed altri ne beneficeranno via via che si completerà l’iter delle altre richieste oggi all’esame istruttorio. Le domande pervenute sono state più di 6000, il 30% è stato rigettato per carenza dei requisiti, altre sono state state inoltrate per due o tre volte nella convinzione,errata, che l’aiuto sia mensile, e invece è una tantum. L’esame delle istanze non è stato e non è semplice. Proprio per l’ alto senso di giustizia e di responsabilità degli Assistenti sociali in carico al settore, le domande vengono istruite attraverso colloqui telefonici e verifiche anagrafiche quasi a tappeto, perché purtroppo molti sono gli irresponsabili che “ci provano” anche autocertificando il falso, con le conseguenze che ne deriveranno, senza rendersi conto del danno che provocano a coloro che veramente hanno bisogno».

«Pertanto il Settore sta facendo per intero la sua parte tanto che il Comune di Andria è stato il primo, in tutto il circondario, a consentire ai cittadini di usufruire della misura e, per non erodere le somme assegnate, si è deciso di mantenere tutto il lavoro all’ interno dell’ ufficio, per non pagare agenzie esterne che, a fronte del 3% dell’ importo dei buoni spesa, si sono proposte per gestire la fase amministrativa del rilascio dei buoni. Buoni che, al fine di evitare contraffazioni varie, sono stati timbrati “ a secco”, e dunque non sono falsificabili, il che ha richiesto ulteriore lavoro e ulteriore tempo. Alla luce di tutto ciò ci aspettiamo quindi, insieme all’invito ad accelerare ulteriormente le procedure di rilascio, ma questo lo facciamo già di nostro, il plauso della città e per essa dei suoi esponenti politici. In questa occasione infatti gli uffici hanno fatto e stanno facendo, pur a ranghi ridottissimi, tutta la loro parte, incessantemente, perché tutti noi abbiamo a cuore le persone in difficoltà. E’ la nostra funzione istituzionale, ma anche la missione – conclude la dirigente, dr.ssa Ottavia Matera – in cui crediamo».