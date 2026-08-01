Pubblicato l’Avviso “Andria Città dei Mondi” con il quale prende avvio la fase di coprogettazione per il PN Metro Plus: con questo bando, infatti, si procederà alla individuazione degli enti del Terzo Settore che coadiuveranno l’Ente Comunale nella realizzazione del Programma, che dedica due priorità: Priorità 5 – Servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale – FSE+ e Priorità 6 – Infrastrutture per l’inclusione sociale – FESR agli interventi da attivare nelle città medie del SUD.

A partire è proprio quest’ultima misura, che ha come obiettivo quella di promuovere azioni di rigenerazione urbana e di risposta al disagio socioeconomico, anche attraverso l’innovazione sociale e la rivitalizzazione del tessuto imprenditoriale locale.

Il Comune di Andria è beneficiario del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 con una dotazione finanziaria complessiva pari a € 8.719.800,00, di cui € 6.483.569,00 di FSE+ ed € 2.236.231,00 di FESR.

Sono state approvate n. 6 schede progetto, redatte sulla scorta delle manifestazioni d’interesse presentate giusta Avviso pubblico. Con l’avviso odierno si avvia, pertanto, la procedura di coprogettazione per l’attuazione della misura denominata “ANDRIA CITTÀ DEI MONDI” per quanto attiene all’Obiettivo Specifico (Priorità 5) del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)– “ESO 4.8 Incentivare l’inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati (FSE+)”.

L’avviso è destinato agli enti del Terzo Settore quale sub sistema complesso in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi sociali, in termini di efficienza e di efficacia, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato al 15.10.2026



A questo link tutta la modulistica necessaria per la candidatura “Bandi di gara e contratti – Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1 gennaio 2024 – Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure”



Si ricorda anche che sul portale istituzionale del Comune di Andria c’è la sezione dedicata al PN METRO PLUS https://www.comune.andria.bt.it/it/page/166577 nella quale è possibile consultare tutta la documentazione relativa, le FAQ ed ogni altra informazione utile. Eventuali ulteriori chiarimenti relativi alla procedura possono essere richiesti via PEC a [email protected]