La settima edizione del Concorso nazionale “Cinemambiente Junior” si è conclusa nella mattinata di oggi, giovedì 28 maggio, con la cerimonia di premiazione al Cinema Massimo di Torino, che corona l’annuale impegno del Festival CinemAmbiente nella didattica e nelle iniziative rivolte ai giovanissimi. Il Concorso è parte del progetto La scuola in prima fila, iniziativa del Museo Nazionale del Cinema realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC-Ministero della Cultura e MIM-Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Visionati i 24 cortometraggi finalisti, la giuria del Festival CinemAmbiente ha attribuito:

➤ il premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Primarie a:

Chi trova uno gnomo trova un tesoro, realizzato dalla classe 5^A dell’ICS n. 6 “Cosmè Tura” di Ferrara

➤ il premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Secondarie di I grado a:

Veleno a ricreazione, realizzato dalle classi miste dell’IC “P.N. Vaccina – G. Lotti – Della Vittoria” di Andria (BT)

➤ il premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Secondarie di II grado a:

Le cicale, realizzato da un gruppo pluriclasse dell’IIS “Federico Patetta” di Cairo Montenotte (SV)