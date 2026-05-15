La scuola primaria “G. Verdi” a Cervia per il Kangourou della Matematica a squadre 2026 Dopo aver brillantemente superato le fasi di qualificazione, un gruppo di alunni della scuola primaria “G. Verdi” ha partecipato a Cervia alle finali del Kangourou della Matematica a squadre 2026, una delle più importanti competizioni matematiche a livello nazionale.

I piccoli talenti matematici:

– Simone Nicastri – classe 5B

– Michele Sgarra – classe 5C

– Raffaele Lorusso – classe 5A

– Mattia Wilmer Paradiso – classe 5A

– Davide Spada – classe 5C

– Davide Di Schiena – classe 5D

– Vito Fortunato – classe 5H

hanno vissuto con entusiasmo questa significativa esperienza formativa e competitiva, confrontandosi con squadre provenienti da tutta Italia in un clima di collaborazione, impegno e sana competizione.

Gli alunni della “Verdi” hanno affrontato le prove con grande determinazione, spirito di squadra e desiderio di mettersi in gioco, rappresentando con orgoglio la propria scuola e distinguendosi per correttezza, partecipazione e passione per la matematica. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica, Grazia Suriano, che ha rivolto agli studenti, ai docenti e alle famiglie il proprio plauso per l’impegno, la dedizione e l’eccellente risultato raggiunto.

La dirigente ha sottolineato come esperienze di questo tipo rappresentino un’importante occasione di crescita personale e culturale, capace di valorizzare il talento, il lavoro di squadra e il piacere della conoscenza.