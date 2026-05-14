In occasione della campagna elettorale per il voto comunale del 24 e 25 Maggio, il Sen. Maurizio Gasparri, Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, sarà ad Andria sabato 16 Maggio, alle ore 11, presso il Comitato Elettorale del Candidato Sindaco Sabino Napolitano, in via Regina Margherita n. 120, per incontrare i candidati della lista di Forza Italia, oltre ai dirigenti del partito, amici e simpatizzanti.

Ad affiancarlo nell’incontro pubblico, oltre al candidato sindaco Sabino Napolitano, ci saranno anche il Consigliere Regionale e Segretario Provinciale di F.I., Marcello Lanotte, il Sen. Dario Damiani, Vice Coordinatore Regionale e l’On. Mauro D’Attis, Vice Presidente della Commissione Antimafia e Coordinatore Regionale.