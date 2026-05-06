C’è anche l’esperienza di Gianluca Grumo a guidare i tanti giovani volti nuovi presenti nella lista di “Azione”, pronta a correre alle prossime elezioni amministrative in programma ad Andria il 24 e 25 maggio prossimi e che nei giorni scorsi ha ufficialmente presentato alla cittadinanza tutti i suoi candidati. Tra questi, proprio Grumo, il quale ha parlato di linee programmatiche chiare, coerenti con il percorso politico non solo della candidata sindaca Giovanna Bruno – che “Azione” sostiene -, ma anche con quello regionale portato avanti dall’amministrazione Decaro. È attraverso questa comunanza d’intenti che il candidato al consiglio comunale Grumo e “Azione” accendono i riflettori su temi quali il turismo, la cultura, l’imprenditoria.

“Azione” ha deciso di puntare in maniera convinta sui giovani, una scelta che emerge chiaramente dalle scelte di lista effettuate, come quella di candidare una ragazza che raggiungerà la maggiore età solo due giorni prima le elezioni. Non si tratta solo di abbassare l’età anagrafica: per Grumo questa direzione intrapresa dal partito rappresenta uno slancio concreto verso una politica più fresca e futuribile, attenta alle esigenze dei ragazzi e capace di portare uno slancio di novità all’interno della politica andriese.

Al fianco di “Azione” durante la presentazione di tutti i candidati al consiglio comunale svoltasi a Materia Prima, in corso Cavour, anche la candidata sindaca Giovanna Bruno. Entusiasmo, capacità organizzativa e voglia di incidere concretamente: questi i punti di forza che la Bruno ha voluto mettere in risalto presentando la lista di “Azione”, che tra i tanti validi candidati può vantare anche l’esperienza politica di Gianluca Grumo.

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